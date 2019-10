Messi: “Ronaldo il Fenomeno era il migliore. Ritiro? Sogno di giocare nel Newell’s Old Boys ma…”

Dopo le prime anticipazioni, ecco ancora Lionel Messi, attaccante del Barcellona, parlare ai microfoni di TyC Sports di vari argomenti. VAR, infortuni, ritiro e compagni, di oggi e di ieri. La Pulce, come riporta anche AS, ha affrontato tutto con grande lucidità.

VAR – “Mi piace la VAR se è ben utilizzata. Non mi piace quando dovrebbe chiarire dei dubbi e ancora non lo fa, perché alla fine è tutto ancora determinato dalle scelte dell’arbitro o di un altro direttore che sta nella sala e non si basa troppo su ciò che è realmente accaduto nella giocata sul campo. In ogni caso, è molto buono ma non ancora ben utilizzato”, ha detto Messi sulla tecnologia.



CONDIZIONI – Sulle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio: “Come sono tornato ho ripreso immediatamente molto forte. Non dovevo perché ho avuto una ricaduta. Ora mi sento forte, e poco a poco sto riprendendo il ritmo”.

COMPAGNI – Su chi lo ha accompagnato in questi anni sul campo. I compagni di ieri e di oggi, Messi ha detto: “Ronaldinho mi ha aiutato molto, sono entrato nello spogliatoio a 16-17 anni, vedendo tutti quei mostri lì. Era complicato. Ma mi ha ‘sponsorizzato’ e mi ha fatto sentire a mio agio. In campo, l’ho sempre cercato, ci sono stati alcuni anni in cui ci siamo divertiti insieme. Mi sarebbe piaciuto giocare più tempo con Ronaldinho “. Dal passato al presente, Luis Suarez: “Con Suarez ormai ci conosciamo da cinque anni, ora giochiamo ogni 3 giorni, ci si abitua e si gioca a memoria. Abbiamo figli della stessa età, viviamo ogni giorno uniti e il nostro rapporto diventa più forte”. Chi il migliore degli attaccanti? Ronaldo, (Luis Nazario ndr) è stato un fenomeno, degli attaccanti che ho visto, era il migliore di tutti. È stato impressionante”.

RITIRO – Ed infine una chiusura sull’addio al calcio: “Da qui non voglio andarmene, non ho l’idea di trasferirmi da Barcellona. Ho il sogno di poter giocare al Newell’s Old Boys, in Argentina, ma non so se potrà succedere. Ho una famiglia ed è il mio primo pensiero. La realtà è che ho tre figli, vivo in un posto che mi ha dato tutto e grazie a Dio sono calmo e posso dare ai miei figli un futuro spettacolare. Dovrei convincere la mia famiglia e i bambini, Thiago è fantastico e ha i suoi amici, quando andiamo in Argentina per un mese, vuole tornare qui”, ha concluso Messi.