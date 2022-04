Messi segna al Lens e il PSG è campione di Francia per la 10a volta

Con 78 punti il Psg non può più essere raggiunto dal Marsiglia, che anche vincendo tutte le cinque partite che gli restano da giocare potrebbe arrivare al massimo a 77.

Nella partita del 34° turno di Ligue 1, il PSG ha pareggiato 1-1 con il Lens sul campo di casa conquistando aritmeticamente il titolo francese. L'attaccante Lionel Messi ha segnato per i parigini al 68' poi il pareggio di Corentin Jean a due minuti dalla fine. Un pareggio bastava per festeggiare la conquista della Ligue 1. Con 78 punti il Psg non può più essere raggiunto dal Marsiglia, che anche vincendo tutte le cinque partite che gli restano da giocare potrebbe arrivare al massimo a 77. Il Psg vince quindi il suo decimo titolo, l'ottavo nell'ultimo decennio, e raggiunge il Saint-Etienne in vetta alla speciale classifica. Anche se stasera è rimasto in panchina, può festeggiare anche Gigio Donnarumma, che finora nei club dove ha giocato ha messo in bacheca soltanto una Supercoppa italiana con il Milan.