Messi, slitta il debutto in campionato con l’Inter Miami: tutta “colpa” della Coppa…

L'argentino ha giocato ben 4 partite con l'Inter Miami ma tutte in Leagues Cup. Manca ancora il debutto in campionato che è stato ulteriormente rinviato.

Già protagonista in maglia Inter Miami con sette reti in sole quattro partite, Lionel Messi si è già preso tutta la piazza e ha già strabiliato gli States. Ora, però, manca il debutto in campionato dato che le prestazioni del fresco campione del mondo sono avvenute "solo" in Leagues Cup .

Ebbene sì, perché per la verità l'esordio di Messi in MLS non è ancora avvenuto e dovrà attendere ancora qualche tempo. Infatti, come comunicato dalla stessa società di Miami, a causa dell'avanzamento in coppa la partita di regular season contro Charlotte, prevista per il prossimo 20 agosto, è stata rinviata.