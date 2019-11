Messi: “Solo a un calciatore ho chiesto la maglietta a fine partita”

Il capitano del Barcellona Lionel Messi ha raccontato quando solo una volta nella sua carriera ha chiesto una maglietta a un giocatore della squadra avversaria dopo il 90′. “Non chiedo di cambiarla a fine partita ad altri giocatori, ma una volta ho chiesto una maglietta a Zidane. In generale, se un argentino gioca con una squadra avversaria, la cambio con lui. Ma se nessuno me la chiede, non faccio a nessuno una simile richiesta “, racconta Messi a TyC Sports. In questa stagione, la “Pulce” ha giocato 11 partite con il Barcellona, segnando 9 gol e fornendo 5 assist. Il contratto dell’attaccante 32enne con i catalani è valido fino all’estate del 2021. Il suo debutto è lontano e risale all’autunno del 2004.