Messi sostituito non la prende bene: smorfia e niente stretta di mano a Pochettino

"Piccolo" caso al Psg con Pochettino che sostituisce Messi e il 30 argentino non apprezza

Redazione ITASportPress

Il Paris Saint-Germain vince ma non ringrazia Lionel Messi, ancora alla ricerca del primo gol con la nuova maglia. La squadra di Pochettino, nella sfida di Ligue 1 contro il Lione, passa in svantaggio ma poi la ribalta grazie a Neymar e Mauro Icardi. L'ex Barcellona, invece, non incide e, anzi, fa parlare di sé per la sostituzione subita.

Ci sono stati attimi di incomprensione nella panchina dei parigini quando, al 76esimo di gioco, Messi è stato richiamato da Pochettino per fare posto ad Hakimi. La Pulce non ha preso bene il cambio e non ha stretto la mano al proprio allenatore. Poi, una volta uscito dal campo, la smorfia all'indirizzo del mister. Sguardo incredulo come a chiedere spiegazioni per una scelta tecnica non apprezzata.

Nulla di eclatante, ma un piccolo malumore che è diventato subito virale sul web e che è stato riportato anche in prima pagina in Spagna dove Sport, nel taglio basso, scrive "Il Psg rimonta senza Messi", facendo focus proprio sul cambio e sulla faccia non felice dell'argentino.