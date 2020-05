Messi, sparito account Instagram per 40 minuti: è giallo

Giallo in casa Lionel Messi. L’attaccante del Barcellona è sparito dai social per 40 minuti. In tanti hanno notato come nella giornata di ieri, il profilo Instagram de La Pulce sia totalmente scomparso per oltre mezz’ora.

I suoi 152 milioni di followers hanno temuto che il calciatore argentino avesse messo fino alla sua permanenza sul noto social network ma in realtà pare difficile pensare che Messi possa rinunciarvi per via dei tanti sponsor che quotidianamente traggono profitto dalla visibilità del sei volte Pallone d’Oro. Il mistero sarebbe ancora da chiarire tanto che Instagram stesso si è mosso per scoprire cosa sia successo. Quasi certamente, Messi è stato vittima di un hacker anche se dalle tante reazioni pare che il colpevole possa essere trovato tra suo figlio Mateo o… Cristiano Ronaldo.

Chiaramente si scherza, ma tra i tanti commenti apparsi sui vari social, come scrivono in alcuni siti online, i fan avrebbero mosso accuse proprio al secondogenito del calciatore e al fuoriclasse portoghese. “Secondo me è stato Cristiano”, hanno scritto alcuni tifosi di Messi. “Sarà Mateo che gioca”, hanno digitato altro. Una cosa è certa: Instagram ha aperso un’indagine per capire cosa sia accaduto per quei 40 minuti in cui anziché vedere post del campionissimo, si leggeva solamente ‘utente non trovato’.