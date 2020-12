Messi stacca Pelé, 644 gol per il Barcellona. Lineker sicuro: “Nessuno lo batterà mai perché…”

C’è anche Lionel Messi tra i marcatori del Barcellona nello 0-3 rifilato in campionato al Valladolid. I blaugrana trovano il successo e La Pulce il suo 644 gol con la maglia dei catalani. Una rete che permette al 10 argentino di migliorare il recente record di marcature con una singola squadra, staccando definitivamente Pelé, raggiunto da poco in cima a questa particolare classifica. Tanti i messaggi di complimenti ricevuti dal calciatore, compresi quelli di Gary Lineker che sui social si è detto sicuro che nessuno mai potrà battere questo traguardo incredibile.

Su Twitter l’ex calciatore ha detto: “Lionel Messi ha segnato il suo 644esimo gol con il Barcellona. Ha battuto il record di Pelé per il maggior numero di gol con una singola maglia. Questo è un risultato che nessuno potrà ripetere. Non accadrà di nuovo di vedere qualcosa di simile”. E poi in un altro messaggio la spiegazione di quanto sarà difficile provare a fare ciò che hanno fatto Pelé e Messi: “Per battere il record di Messi, qualcuno dovrà segnare una media di 43 gol a stagione restando circa 15 anni nello stesso club”.