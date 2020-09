Messi, tanta voglia di Barcellona: si allena nel giorno libero concesso da Koeman

Campione e professionista nonostante tutto. Lionel Messi dimostra ancora una volta il proprio attaccamento alla maglia del Barcellona e dopo le due settimane in cui il suo addio ai catalani sembrava cosa fatta, ecco chel’argentino fa vedere al mondo intero quanto voglia abbia di “riprendersi” in qualche modo il suo club. Anche nel giorno libero concesso dal neo mister Koeman, La Pulce si è presentato ai campi di allenamento per una sessione individuale.

Messi: allenamento nel giorno libero

Come spiega Radio Marca, Messi ha tutta l’intenzione di tornare al top e trascinare il nuovo Barcellona. La Pulce è tornata nelle scorse ore a lavorare con la squadra di Koeman e anche nel giorno libero concesso alla squadra, il numero 10 ha deciso di presentarsi alla Ciutat Esportiva per una seduta individuale. Con lui, presenti anche i compagni Griezmann, Lenglet e Busquets evidentemente motivati a mettersi preso in forma in vista della nuova stagione.

