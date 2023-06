Messi, tifoso fa 2000 km per vederlo con l’Inter Miami ma lui… è in vacanza

L'arrivo di Lionel Messi in MLS sta esaltando i tifosi americani che non vedono l'ora di poterlo ammirare dal vivo in campo. Forse anche per questo un fan non ha saputo aspettare e neppure informarsi molto bene sulle tempistiche del debutto de La Pulce con l' Inter Miami e ha percorso quasi 2000 km "per nulla".

In queste ore, infatti, sui social è infatti diventata virale l'immagine di un tifoso che ha deciso di percorrere ben 2000 km per assistere alla sfida tra Philadelphia Union e Inter Miami, per vedere appunto Messi in campo. Peccato che il trasferimento dell'argentino non si sia neanche concluso ufficialmente, con Messi che si trova al momento in vacanza in Argentina.