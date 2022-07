Messi torna al Barcellona? Xavi smentisce: “Per ora è impossibile”

I rumors erano emersi domenica in Catalogna: Xavi, allenatore del Barcellona, ​​aveva chiesto al presidente del club, Joan Laporta, di ingaggiare Lionel Messi per la stagione 23/24, quando il legame con il Paris Saint Germain sarà terminato. "Leo ha un contratto ed è impossibile. Non ha senso ora parlare di Messi. È il miglior giocatore del mondo e della storia. Il presidente ha già detto che si spera che la storia di Messi con il Barça non finisca. Vedremo in futuro, ma ora non è il momento di parlare di Leo, dobbiamo parlare dei giocatori che abbiamo, che è un anno emozionante", queste le parole dell'allenatore spagnolo.