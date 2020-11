Messi un problema? Ter Stegen non è d’accordo: “Lui è speciale e deve essere al di sopra di tutto”

Non si placano le voci su Lionel Messi e il Barcellona. Anche dopo la permanenza, seppur in parte forzata, della Pulce in Catalogna, sono tanti i pareri contrastanti sul contro del 10 argentino. Nelle scorse ore si è parlato di Messi come problema per i blaugrana e lo stesso calciatore è voluto intervenire in prima persona difendendosi e dicendosi stufo di questa situazione. In soccorso, semmai ne avesse bisogno, del compagno di squadra, ha parlato Marc André Ter Stegen, portiere dei catalani.

Ter Stegen: “Messi speciale. Deve essere al di sopra di ogni cosa”

Intervenendo a Barca TV, Ter Stegen ha spiegato la sua visione sulla figura di Messi al Barcellona: “Avere Messi in squadra è sempre un vantaggio perché può segnare gol dal nulla”, ha esordito il portiere. “Questo è ciò che lo rende così speciale. Spero che continui a giocare per il Barcellona e che sia felice. Credo bisogna dargli l’opportunità di essere al di sopra di tutto, perché è una parte estremamente importante del nostro gioco e del mondo blaugrana”.