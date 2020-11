Messi, un record color blaugrana: oltre 60000 minuti in campo da giocatore del Barcellona

Lionel Messi e Barcellona sempre più una cosa sola. Come riporta Sport, ai tanti record della Pulce in maglia blaugrana bisogna aggiungerne un altro, realizzato nell’ultima partita disputata in campionato contro l’Alaves.

Messi: 60.050 minuti con la maglia blaugrana

60.050 minuti, o se preferite 41.7 giorni, o meglio ancora quasi 6 settimane (1.3 mesi) o 3 milioni e 603 mila secondi. Lionel Messi ha vestito la maglia del Barcellona per tutto questo tempo dal suo esordio avvenuto in quel lontano 16 ottobre 2004. La Pulce è diventata grande con i colori dei catalani siglando record su record. Per capire l’importanza di certi numeri in gare ufficiali è giusto anche segnalare quanto abbia giocato con la propria Nazionale, ovvero “solo” 11.490 minuti. Un’inezia considerando la storia con il Barcellona.

Il 10 argentino vuole continuare a essere un simbolo dei catalani. Lo farà certamente per questa stagione. Ma nel 2021? La scelta è, chiaramente, solo sua…