Messi, una cena speciale con… Xavi a Barcellona

Reunion in terra catalana per Messi e alcuni ex compagni

Redazione ITASportPress

Un ritorno che fa rumore, anche se si tratta solo di una cena. Lionel Messi è stato "pizzicato" in quel di Barcellona dove avrebbe avuto un incontro con Xavi, il capitano blaugrana Sergio Busquets e Jordi Alba. La star argentina del Paris Saint Germain ha fatto davvero tanto parlare di sé tanto che, appena si è sparsa la voce della sua presenza, i media spagnoli hanno subito provato a raggiungerlo per strappare qualche immagine o dichiarazione al calciatore.

Come spiegano Mundo Deportivo e Marca, si è trattato di una cena programmata ma che, come era inevitabile, ha scatenato tanti tipi diversi di rumors a proposito di un possibile ritorno in maglia blaugrana. Da quanto si apprende, però, la cena è stata solo di cortesia. Un appuntamento tra tre amici. In realtà, quattro dato che anche Pepe Costa, un dipendente del club del Barça, sarebbe stato presente..

Al termine della serata, Messi non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti che erano alla porta del ristorante ma si è fermato per autografare la maglia del Barcellona di un tifoso.