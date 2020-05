Messi: “La vita e il calcio non saranno gli stessi dopo il coronavirus”

“Sapere che molta gente è morta mi crea grande frustrazione”. Parola di Lionel Messi. L’attaccante del Barcellona è tornato a parlare del difficile momento che sta affrontando il mondo intero a causa del coronaivirus. Un problema che ha investito tutti i settori compreso quello del pallone.

La Liga riprenderà a giugno, ma nulla sarà più come prima. La Pulce blaugrana è convinta che le cose non riprenderanno ad essere come in passato. “Quasi a tutti noi rimane il dubbio di come sarà il mondo dopo tutto ciò che è accaduto”, ha esordito Messi ai microfoni di El Pais Semanal come riporta anche Sport. “Al di là di quello che è accaduto, della reclusione che tutti noi siamo stati costretti a fare per sicurezza, molte persone hanno dovuto affrontare momenti molto più complessi”.

Messi: “I tanti morti mi creano grande frustrazione”

“Questa situazione ha creato tanti problemi. Molte persone hanno perso membri della loro famiglia o amici. Non hanno neppure potuto salutarli”, ha detto Messi. “Penso che questa crisi dovuta al Covid-19 abbia creato tanti problemi, ma non saranno mai gravi come le perdite che molte persone hanno subito. Non c’è niente di peggio che perdere un proprio caro. Questo, ripeto, mi crea enorme frustrazione perché mi sembra la cosa più ingiusta di tutto”. “Il calcio, ma la vita stessa, non saranno più come prima dopo il coronavirus. Dopo tutto quello che è successo si tornerà ad una normalità ma sarà una nuova normalità”, ha concluso Messi.