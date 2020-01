Messico, debutto horror per il 17enne Pizzuto: entra e si rompe la gamba

Giornata da dimenticare in Messico per il centrocampista del Pachuca Eugenio Pizzuto. Il giocatore messicano ha fatto il proprio debutto tra i professionisti ma è stato vittima di un gravissimo infortunio. A mezz’ora dalla fine della gara contro il Leon, il giocatore 17enne è entrato in campo ma pochi minuti dopo è stato costretto ad uscire. Solamente 9 minuti di gioco, poi il dramma: frattura della tibia e dislocazione dell’arto.

Le immagini shock hanno fatto il giro del web. Poche ore fa il comunicato del Pachuca che ha confermato come il giocatore sia stato già operato e le sue condizioni sono sotto controllo. Per il giocatore almeno 4 mesi di stop. Un debutto, in questo caso, da dimenticare per Pizzuto…