Messico, infortunio shock per Unai Bilbao Arteta: si fa male con un chiodo durante una partita

Succede anche questo in una partita di calcio. Infortunarsi per colpa di un chiodo sporgente che sorreggeva la pubblicità attorno al terreno di gioco. Accade in Messico nel corso della sfida tra Necaxa e Atletico San Luis. Lo sfortunato protagonista dell’incidente è Unai Bilbao Arteta, difensore spagnolo classe ’94.

Il tutto accade al minuto 75 e sul risultato di 0-0. A seguito di un contrasto con un avversario, il giocatore è finito su un chiodo posto a bordocampo per sostenere il telone di uno sponsor. Le immagini dell’infortunio non sono adatte ai deboli di cuore. Il ginocchio del calcaitore è tagliato di netto in una zona molto delicata. Ferita profonda, sangue e dolore che, a giudicare dal volto del giocatore, si fa sentire.

Per fortuna, dopo la gara, sui social, è lo stesso calciatore del San Luis a mostrarsi quantomeno più sorridente e sereno ma con il ginocchi visibilmente “sofferente”.

Per la cronaca, il Necaxa vincerà poi il match per 1-0.