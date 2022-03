Messico, rissa tra tifosi e tragedia in Queretaro-Atlas: ci sarebbero 17 morti

Tragici momenti che nulla hanno a che vedere con lo sport

Serata di follia trasformatasi in tragedia in Messico. Duri scontri tra le tifoserie di Queretaro e Atlas che avrebbero portato anche alla morte di 17 persone. Nella gara de La Liga MX, massima serie messicana, ecco che una rissa scoppiata sugli spalti si è trasformata in guerriglia senza esclusione di colpi.