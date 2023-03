Mourinho, Mesut Ozil è sicuro: “E’ il miglior allenatore del secolo”

“Secondo me José Mourinho è il miglior allenatore di questo secolo. Il suo pensiero tattico è su un altro livello, così come il suo modo di comunicare o la capacità di motivare. Difende sempre la sua squadra davanti ai media. È davvero un allenatore di livello mondiale. Scelsi il Real Madrid per lui. Mi invitò per farmi vedere lo stadio e il museo del club con tutti i trofei vinti. Quello che vidi mi fece venire la pelle d'oca. Dovevo andare al Barcellona, ma scelsi i Blancos per Mourinho".