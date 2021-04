Metzelder a processo: “Mi scuso con le vittime, vivrò con il senso di colpa”

L'ex difensore tedesco è stato accusato di aver diffuso materiale pedopornografico

Non è certamente un momento facile per Christoph Metzelder. L'ex difensore di Borussia Dortmund e Real Madrid è stato accusato di diffusione di materia pedopornografico. Un'accusa gravissima che ha comportato un processo al termine del quale, il tedesco ha ammesso parzialmente la sua colpevolezza. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tmw: "Ho raccolto immagini e screenshot di siti Web liberamente accessibili. Accetterò la punizione e chiedo scusa alle vittime di violenza sessuale. Dovrò convivere con questo senso di colpa per il resto della mia vita".