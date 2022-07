Meunier si traveste per non farsi riconoscere e partecipare al Tomorrowland

Ne abbiamo visto di tutti i colori tra i calciatori per evitare la scia di fama che li accompagna sempre in pubblico. Guardie del corpo, entrate secondarie e persino travestimenti. L'ultimo, in ordine cronologico, ad aver provato la via dell'incognito è stato il belga del Borussia Dortmund Thomas Meunier .

Il calciatore ha approfittato del giorno di riposo concesso da mister Terzic per recarsi "in incognito" al Tomorrowland, il celebre festival di musica elettronica che si svolge in Belgio. Il giocatore del Borussia Dortmund, per provare a non farsi riconoscere, ha indossato una sorta di costume con tanto di parrucca con capelli lunghi neri, occhiali da sole che ne potessero in qualche modo "modificare" il viso e un outfit casual e adatto all'occasione.