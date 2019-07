Micah Richards dice addio al calcio: “Se giocassi ancora il ginocchio si gonfierebbe troppo e…”

Micah Richards dice addio al calcio giocato e decide di ritirarsi all’età di 31 anni. Il difensore, negli ultimi anni all’Aston Villa, lascia il mondo del pallone a causa di un infortunio che lo tormenta ormai da tempo. La sua ultima apparizione in campo risale, infatti, a due anni fa.

L’ex difensore anche del Manchester City ha detto basta e attraverso il suo ex club ha voluto motivare la sua decisione. “Sono un calciatore e voglio giocare a calcio, ma se lo facessi il ginocchio si gonfierebbe fino al punto in cui non potrei nemmeno allenarmi correttamente. Mi sarebbe piaciuto dare di più all’Aston Villa, ma non è stato possibile”, si legge sul sito ufficiale dei Citizens.

Nell’ultima stagione Richards ha militato nell’Aston Villa, in Championship senza mai vedere il campo da vicino per via del problema al menicsco che lo tormenta da due anni. L’ultima partita disputata dal classe ’88 risale al 2017. Da qui la decisione di dire addio al calcio giocato.

Nel futuro dell’ex difensore un ruolo, forse da dirigente, proprio al Manchester City. Per Micah Richards rimane, al momento, un record: è, infatti, il difensore più giovane di sempre ad aver esordito con la maglia della nazionale inglese a soli 18 anni.