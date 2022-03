Micah Richards: “Maguire dovrebbe dare la fascia da capitano a Cristiano Ronaldo”

Il parere dell'ex difensore sulla situazione al Manchester United

Non un bel momento per il Manchester United che in questa stagione ha vissuto pochi alti e tantissimi bassi. Cambi allenatori, risultati scadenti e molti rumors di malconento anche tra compagni. A tal proposito, la fascia da capitano era stata una delle motivazioni che avrebbero portato alcuni calciatori ad avere qualche contrasto. Le indiscrezioni avrebbero voluto Cristiano Ronaldo contro Harry Maguire , le cui prestazioni non sono state all'altezza in molte gare.

CRITICA E PRESSIONE - "Penso sia evidente che Maguire stia attraversando momenti difficili. Non c'è niente di sbagliato nel dare uno sguardo critico a un giocatore quando non sta giocando al livello previsto, e non sarei preso sul serio se dicessi che attualmente stia giocando ben", ha detto Micah Richards. "Credo anche che il comportamento dei fan nella situazione attuale è inaccettabile, riversano troppe critiche su Maguire. Il capitano per queste persone, infatti, diventa un capro espiatorio. Sono abbastanza sicuro che se il Liverpool fosse stato al posto dello United - non in lotta per i trofei e non in testa alla Premier League - Jordan Henderson (capitano Reds ndr) sarebbe stato in una posizione simile".