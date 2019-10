Michel Bastos si ritira: “È arrivato il difficile momento di salutare…”

Ha giocato con diversi top club d’Europa, tra cui anche la Roma. All’età di 36 anni Michel Bastos dice addio al calcio giocato.

Lungo e molto emozionante il messaggio scritto dal brasiliano sulla propria pagina Instagram, in cui annuncia, appunto, il ritiro: “Non ho parole per descrivere ciò che il calcio professionistico è stato per me, ma è arrivato il difficile momento di salutare. Quando ero piccolo guardavo mio padre e sognavo di essere come lui. Sono andato ben oltre quanto potessi immaginare”. Queste alcune delle sue parole scritte nel lungo post social.

Bastos ha vestito anche le maglie di Lille e Lione, oltre quella della Roma. L’ultima sua esperienza è in Brasile, nella sua terra, con l’América Futebol Clube.