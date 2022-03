Middlesbrough elimina Tottenham ‘grazie’ al figlio di Howson: “Aveva detto che non ce l’avremmo fatta”

Il capitano del club inglesi svela che suo figlio è stato da incentivo per dare il massimo e trovare il successo

Parlando alla BBC, il calciatore ha raccontato un particolare aneddoto relativo alle ore precedenti alla vittoria e anzi, a quelle che hanno anticipato il turno precedente contro il Manchester United, altra big eliminata dal torneo prima degli Spurs. "Sapevamo che sarebbe stata dura fisicamente perché il Tottenham ha giocatori di livello mondiale che possono controllare bene la palla e farci lavorare sodo", ha spiegato Howson. "Abbiamo mostrato un gioco di qualità. La vittoria sul Manchester United ci ha dato fiducia, ce la siamo goduta e guardato cosa sarebbe successo dopo. Momenti come questa vittoria non accadono molto spesso, devi goderteli. Mio figlio Harry ha detto non molto tempo fa che non saremo mai stati in grado di battere la squadra di Cristiano Ronaldo. Prima della partita contr il Tottenham ha detto la stessa cosa della squadra di Harry Kane. Ora possiamo dirgli che li abbiamo anche battuti".