Mido, che stoccata a Zidane: “Il suo ritorno al Real Madrid? Non ha portato niente…”

Una stagione di alti e bassi, quella del Real Madrid di Zinedine Zidane. In lotta per la Liga contro il Barcellona e ancora in corsa per il passaggio ai quarti di finale della Champions League nonostante la sconfitta della gara d’andata degli ottavi contro il Manchester City.

Ma è proprio questa mancanza di continuità nei risultati a non aver convinto l’ex calciatore Mido che, ai microfoni di AS, ha lanciato diverse accuse e dubbi sul ritorno di Zidane alla guida del club blancos: “Sono un grande ammiratore del Real Madrid, mi piace molto come squadra, anzi dico che è la mia squadra preferita in campionato”. E forse è proprio per questo che l’ex attaccante è molto critico con le merengues: “Dal mio punto di vista, il ritorno in panchina di Zidane non ha aggiunto nulla al Real Madrid, come si dice in questi casi ‘non sposare due volte la stessa donna’”.

Una bella frecciata al club blancos e a Zizou il cui futuro resta molto incerto nonostate le parole di fiducia in merito alla sua posizione decantate più volte prima della sospensione de La Liga per l’emergenza coronavirus.