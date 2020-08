Mido controcorrente: “Partenza Messi è cosa migliore per Koeman perché…”

C’è chi non può immaginare un Barcellona senza Lionel Messi e chi, invece, crede che la sua partenza sia un bene per la squadra blaugrana e la ricostruzione che Ronald Koeman, nuovo mister, dovrà apportare. Parliamo di Mido, ex attaccante che in carriera ha vestito le maglie anche di Ajax, Tottenham e Roma che ai microfoni di Elwatan Sport, come riporta Goal, ha commentato quello che sembra essere l’addio de La Pulce dalla Catalogna.

Mido: “Addio Messi cosa migliore per Koeman”

“La cosa migliore che può capitare a Koeman è la partenza di Messi”, ha detto senza giri di parole Mido. “Koeman non può costruire il suo impero con Messi negli spogliatoi. Koeman è stato il mio allenatore per due anni e mezzo e non importa quanto tempo sia passato, non riesce ancora a far fronte a giocatori dal carattere forte e non ha bisogno di un calciatore che abbia la sua opinione nello spogliatoio”.

Parole dure da parte dell’ex attaccante che dunque vede di buon occhio, almeno per Koeman, la partenza di Messi. Sul calciatore argentino, ricordiamo, ci sono soprattutto Psg, Manchester City e Inter.

