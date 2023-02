Mijatovic: “Bellingham al Real Madrid? Modric vorrà restare e competere con lui”

Predrag Mijatovic ha parlato del possibile arrivo di Jude Bellingham al Real Madrid ai microfoni di Cadena Ser . In modo particolare l'ex calciatore si è soffermato anche sugli stimoli che l'arrivo del giovane centrocampista potrebbe dare agli altri atleti. In particolare a... Luka Modric .

Su Bellingham, Mijatovic ha detto: "È un giocatore di moda, tutti lo adorano, non è un segreto. So che il Real Madrid è ben posizionato, ma poi non si sa mai, c'è ancora tanto tempo. So che il Real ha un ottimo rapporto con il Dortmund".

Sull'importanza e il ruolo dei più esperti in caso di arrivo di Bellingham in maglia Blancos: "Persone come Modric o Kroos potrebbero aiutarlo molto, anche se Modric cercherebbe piuttosto di competere con lui. Anche a 38 anni? A 38, a 40, Luka non è il tipico giocatore che sarebbe felice di firmare un contratto con il Real e stare in panchina; se dovesse restare, saranno problemi per chi arriverà".