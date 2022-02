Mijatovic stronca il Real Madrid: “Gara col Psg? Non si può fare peggio di così”

Il duro parere dell'ex calciatore sulla gara d'andata degli ottavi di Champions League dei Blancos contro i parigini

DELUSIONE -"Avevo buone sensazioni, pensavo che il Real avrebbe giocato bene una partita importante. Ma dopo quello che ho visto, tutto il mio ottimismo è crollato. Il Real mi ha deluso sotto ogni aspetto", ha detto Mijatovic. "E' stato lento e privo di personalità. Sono molto preoccupato. Se in 90 minuti, con la rosa che hai, non sei in grado di tirare in porta... Ogni squadra può passare una brutta serata, ma novanta minuti così. In nessun momento ho avuto la sensazione che il Real potesse evitare la sconfitta. Al ritorno può succedere di tutto ma deve migliorare tutta la squadra, soprattutto Vinicius: tutti ci aspettavamo molto di più da lui". E ancora: "Credo che Ancelotti sarà molto preoccupato e bisogna capire cosa sia successo, perché non si può giocare peggio di così. Tutti devono migliorare anche perché il Real ha dato un'immagine davvero brutta di sé".