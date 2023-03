Mijatovic svela: “Stavo portando Iniesta al Real Madrid ma poi…”

Ha fatto la storia del Barcellona , eppure, in un preciso momento storico della sua carriera, Andres Iniesta stava per firmare... col Real Madrid . A raccontare il curioso retroscena di mercato è stato Predrag Mijatovic , ex direttore sportivo dei madrileni, che ha confessato a Movistar+ di aver provato a ingaggiare il calciatore quando i suoi dialoghi per il rinnovo con i catalani sembravano essersi arenati.

VICINI - "Sì, volevo prenderlo. Eravamo vicini, non so quanto eravamo vicini in realtà. Ma lui non riusciva a trovare un accordo con il Barcellona per il rinnovo e volevamo approfittarne", ha svelato senza peli sulla lingua Mijatovic. "Abbiamo parlato con suo padre: c'era una clausola alta ed eravamo determinati a pagarla. È un giocatore che ho sempre ammirato, un fenomeno. Chi prenderei oggi? Sicuramente Gavi e Pedri".