Mijatovic vede grigio: “Hazard un problemone per il Real. E senza Ramos e Varane…”

Il pensiero dell'ex blancos sul momento del Real tra mercato e rosa a disposizione

Redazione ITASportPress

Dubbi e pensieri a tinte blancos per Predrag Mijatovic, storico ex attaccante del Real Madrid, che ai microfoni di Cadena Ser, come riporta Mundo Deportivo, ha parlato a lungo della situazione della squadra allenata da Carlo Ancelotti.

Diverse le tematiche affrontate: dall'addio di Sergio Ramos e Varane, al caso Hazard e al futuro possibile arrivo di Kylian Mbappé.

A tutto Mijatovic

Parte dal possibile arrivo di Mbappé Mijatovic e spiega come trovare un accordo col Psg sia davvero difficile: "Il Psg è un club diverso dagli altri. Non hanno bisogno di soldi e faranno comunque di tutto per rinnovargli il contratto. Si pensava lo avrebbero lasciato andare e invece, come detto, non cercano denaro, lavorano in modo diverso dalle altre squadre". "Non so se Mbappé possa andare al Real Madrid adesso, perché gli resta un anno ancora a Parigi e proverà a vincere la Champions League. Però non è detto. Vediamo cosa accadrà".

Spazio anche alle note dolenti: "Hazard? Beh, credo sia davvero un grosso problema per il Real Madrid. Io credo in lui ma non ha fatto vedere nulla. Non ha giocato. Da due stagioni non ha fatto praticamente nulla. Giocare a calcio oggi non significa solo essere un grande calciatore ma anche saper affrontare il campo e il ritmo della stagione".

Sul ritorno di Bale: "Molto dipenderà da lui. Ma anche dal rapporto che ha con Ancelotti. Può essere un nuovo acquisto ma deve esserne convinto. Quando è stato bene ha fatto cose importanti".

Di parare piuttosto critico in merito all'addio contemporaneo dei due difensori centrali titolari, Sergio Ramos e Varane: "Questo può essere un problema. Sono tornati dai prestiti molti giocatori ma due così non li sostituisci facilmente soprattutto con un mercato che soffre della crisi dovuta alla pandemia. In questo momento il Real è un po' 'zoppo'. Bisogna pensare anche alla difesa e non solo all'attacco", ha concluso Mijatovic.