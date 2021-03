Mikel rivela: “Hazard pensa di essere migliore di Cristiano Ronaldo”

Meglio Leo Messi o Cristiano Ronaldo? Questa è stata la domanda più ricorrente tra gli appassionati negli ultimi 15 anni. Tuttavia c’è anche chi ha sempre pensato di interrompere il celebre dualismo. Si tratta di Eden Hazard. Il fantasista belga del Real Madrid ha mostrato spesso un rendimento estremamente elevato.

PIGRO

Cosa è mancato ad Hazard per essere alla pari dei due fenomeni? Lo ha spiegato l’ex compagno ai tempi del Chelsea, Obi Mikel a The Athletic: “Ho sempre detto che è uno dei giocatori più talentuosi. Ha tutto: velocità, potenza, tecnica. Per me era appena dietro Messi e Ronaldo. Lui disse ‘Sì, voglio essere bravo come loro, posso esserlo. Non bravo come Messi, perché è di un altro pianeta, ma penso di potermi avvicinare a Cristiano o addirittura essere migliore di lui’. Lo ha detto davvero, ma è sempre stato pigro, il giocatore che si dedicava meno agli allenamenti tra tutti quelli che ho conosciuto. Lunedì e martedì era come se non ci fosse: stava fermo, camminava. Tutti litigavano, gridavano durante gli allenamenti e lui non faceva nulla. Ma quando giocava, era così bello… Non è giusto che certe persone abbiano così tanto talento!”.