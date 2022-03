Milan e Genoa, ricordate Taarabt? Espulso col Benfica dopo… 5 minuti di gioco

Brevissima apparizione dell'ex Serie A nell'ultima gara del suo Benfica

In Italia lo abbiamo visto giocare con le maglie di Milan e Genoa, ma adesso Adel Taarabt ha trovato la sua dimensione al Benfica. Dopo un periodo piuttosto negativo che lo aveva visto andare a giocare anche con la squadra B, il marocchino si è conquistato un posto tra le Aquile anche se ogni tanto fa parlare di sé più per qualche problematiche che per qualche rete. Questo è esattamente ciò che è successo in queste ore con un cartellino rosso nel match contro il Vizela arrivato dopo appena... 5 minuti di gioco.