Milan, senti Suso: “Sono venuto al Siviglia per restare”

E’ un Suso determinato quello in maglia Siviglia. Il giocatore è in prestito al club andaluso per un anno e mezzo, ma la sua volontà è quella di restare. Negli ultimi mesi al Milan il rapporto con i tifosi era ormai ridotto ai minimi termini e anche in campo non dava l’aiuto che chiedeva Pioli.

VOGLIO RESTARE – A Diario De Sevilla lo spagnolo è stato molto chiaro su quello che ha intenzione di fare a Siviglia: “Non voglio rimanere qui solamente un anno e mezzo in prestito. Sono venuto qui per restare. Ho tanta voglia“.

Sulla sua permanenza ha aggiunto: “Dipende da tante cose. Dal club e da quello che ha pattuito. Però quello è il meno. Io sono venuto qui per aiutare e con questo allenatore migliorerò sicuramente”.