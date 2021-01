Milik: “A Napoli momento difficile ma questa al Marsiglia è una mia sfida”

In un inglese perfetto, l’ex attaccante del Napoli e da qualche giorno in forza al Marsiglia, Arkadiusz Milik ha ripetuto, durante i venti minuti della sua presentazione alla stampa, di essere subito pronto per giocare e aiutare la squadra con i suoi gol. “Quello che conta sono i gol” , ha spiegato l’attaccante polacco ceduto in prestito all’OM fino a fine stagione dal Napoli. Milik ha esordito sabato contro il Monaco (1-3).

Milik ricorda i momenti difficili a Napoli: “ Spero di poter giocare velocemente in modo da poter avere nelle gambe i 90 minuti”, ha detto il 26enne attaccante polacco, reduce da una prima metà di stagione complicata a Napoli, dove non ha giocato un solo minuto. . “Ho attraversato un periodo difficile perché non giocavo più nel Napoli, ma il club francese voleva un attaccante e io volevo davvero venire qui. Il Marsiglia sta attraversando un momento difficile ma lo prendo come una sfida”.