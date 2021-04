Milik, col Marsiglia è già addio? Sampaoli: “Il calcio è un grande mercato. Non si sa mai cosa può accadere”

Il futuro di Arek Milik, ex giocatore del Napoli, ora al Marsiglia, è già in bilico. Le prestazioni della squadra e le tante richieste di mercato per il polacco potrebbero far ipotizzare già ad un addio dopo pochissimi mesi. La conferma, in un certo senso, arriva anche dalle parole del nuovo tecnico dei francesi Jorge Sampaoli che in conferenza stampa ha commentato i rumors sul bomber.

Milik, addio al Marsiglia possibile

“Come dico spesso, il calcio moderno più che ad uno sport assomiglia molto ad un grande mercato”, ha esordito Sampaoli. “Credo sia molto difficile prevedere quello che succederà riguardo al futuro di un giocatore o se fino all’ultimo momento possa arrivare un’offerta che cambi le carte in tavola. Arek è un giocatore molto importante a livello mondiale che avrà sicuramente diverse richieste da altre squadre ma la decisione sarà esclusivamente sua. Da parte nostra ci piacerebbe molto che restasse anche in futuro, ma in questo momento, per come si muove il mercato, per quanto è instabile, è difficile rispondere e assicurare che un giocatore resterà sicuramente”.