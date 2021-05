Milik, fedele al Marsiglia: “Mai detto di voler andar via. Ma dipende da società”

L'attaccante sta vivendo un ottimo momento in Francia ma il suo futuro resta incerto

L'attaccante polacco Arkadiusz Milik vorrebbe restare al Marsiglia. Arrivato in Francia lo scorso gennaio, l'ex bomber del Napoli è al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero di ritorno in Italia, cortegguiato da diversi club. Eppure, per stessa ammissione del giocatore, il suo futuro non deve essere per forza lontano dall'attuale squadra. Parlando a Canal +, il classe 1994 ha affermato di essere desideroso di voler restare se ci fossero le condizioni giuste.