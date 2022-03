Milik, media gol da sogno col Marsiglia e record come Papin…

Numeri da sogno per l'ex Napoli

NUMERI RECORD - Come riportato da Opta, grazie alla doppietta contro il Basilea, Milik è diventato il primo giocatore dopo Papin a segnare in ben cinque partite consevutive in Europa per il Marsiglia. L'ex calciatore ci era riuscito tra il 1988 e il 1989. Ma non solo. Per l'ex Napoli, come riferito da Goal, una media gol da sogno. Il p0lacco, da inizio stagione, ha totalizzato 18 reti in 28 partite: 5 in Ligue 1, 4 in Europa League, 5 in Coppa di Francia e 4 in Conference League. Con 1808' accumulati in stagione, Milik segna 1 goal ogni 100 minuti. Praticamente un centro a partita. Per il bomber si tratta di una vera e propria rinascita dopo i problemi fisici avuti in passato.