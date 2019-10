Milner ammette: “Marcare Messi? Ti fa sembrare stupido perché…”

Ha appena vinto la sesta Scarpa d’Oro, Lionel Messi è entrato nella storia con un altro record e trionfo personale. In campo è davvero imprendibile e l’ennesima conferma arriva anche da chi lo ha affrontato diverse volte. Prima con la maglia del Manchester City, poi con quella del Liverpool. James Milner, centrocampista Reds, ha parlato a BT Sports delle sfide disputate contro il Barcellona e della difficoltà di marcare il talento argentino.

SEMBRI STUPIDO – “Messi ti fa sembrare stupido perché è difficile correre veloce con le gambe chiuse, ma lui ti costringe a farlo”, ha detto Milner ricordando il tunnel subito nel 2015 quando giocava con i Citizens. E ancora sulla recente sfida della passata stagione in Champions League, quando all’andata il Barcellona si impose al Camp Nou e Messi fu protagonista di una splendida punizione: “Il risultato dell’andata non rispecchiò quello che si era visto in campo completamente. Ma il calcio a volte non è giusto. La punizione che Messi segnò rappresenta il giocatore che è. Al ritorno, per fortuna, ci siamo rifatti e ci siamo presi la rivincita. La sconfitta non cancella però la grandezza di Messi”.