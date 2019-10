Milner, attacco frontale alla VAR: “Rovina l’atmosfera del calcio…”

Sta suscitando diverse polemiche l’utilizzo della VAR in Premier League. Dopo alcuni episodi davvero curiosi, anche i giocatori stanno iniziando a dire la loro. Intervistato dal Guardian, James Milner, calciatore del Liverpool, non ha avuto mezze misure sul tema.

ROVINA L’ATMOSFERA – “La goal-line technology è incredibile. Decisione istantanea. O è bianco o è nero”, ha detto Milner approvando l’uso di quella tecnologia. Di altra opinione, invece, sulla VAR: “La VAR è veramente difficile da utilizzare, specie quando non ha idee chiare sulla decisione da prendere. In questo modo l’atmosfera del match viene rovinata. Non so se dipenda solo dalla parte di me legata alla tradizione di questo sport che prende il sopravvento, ma penso che ci sia ancora troppo dibattito attorno alla VAR. Segni, senti il boato del pubblico e poi, invece, si deve comunque attendere il VAR per capire se è davvero gol o meno. Al di là di come la pensino le persone, sicuramente occorre migliorare questo tipo di tecnologia”, ha concluso Milner.