Milner racconta la sua scelta: “No all’alcol e alla Playstation. A casa faccio…”

"Sono stanco di contare quante volte la gente mi ha detto: 'Dai, bevi qualcosa' o 'Voglio vederti bere il tuo primo bicchiere'. Probabilmente se ne pentirebbero se lo vedessero", ha scherzato Milner . "Magari potrei perdere il controllo. Non so, potrei arrampicarmi per abbracciare o baciare qualcuno (ride ndr). L'alcol non è la cosa migliore e non voglio toccarlo".

Ecco perché l'inglese, nel corso della sua carriera che lo porterà alle 600 presenze in Premier League, ha trovato altri modi per divertirsi e trascorrere il suo tempo libero: "Dopo l'allenamento ho lavorato sugli angoli e sui calci di punizione e sono migliorato. Non gioco alla PlayStation. Tutto cambia nel tempo. Cinque anni fa, dopo ogni allenamento, mi sono esercitato a tirare in porta, e ha dato i suoi frutti. Quando invecchi, non puoi più lavorare con la palla ogni giorno dopo l'allenamento e cerchi altri modi per svilupparti. Ora, tornando a casa, faccio yoga per esempio".