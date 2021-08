Miranchuk: “Mi sento bene fisicamente e mentalmente e il ritorno dei tifosi…”

Le parole in sala stampa del centrocampista russo

La Russia del nuovo corso ha avviato i motori. Il ct è Valerj Karpin che ha preso il posto di Stanislav Cherchesov, esonerato dopo Euro 2020, dovrà portare la Russia al Mondiale del Qatar e la prima partita sarà contro la Croazia giorno 1 settembre. Karpin ha convocato il centrocampista dell'Atalanta Alexey Miranchuk che a due giorni dal match ha parlato in sala stampa. “Bello tornare in nazionale per ritrovare i compagni. Fisicamente e mentalmente sto bene all'Atalanta. La stagione è appena iniziata, tutto è fantastico. Finora non abbiamo giocato match impegnativi ma siamo solo all'inizio. I tifosi sugli spalti sono un grande vantaggio per noi", ha detto Miranchuk in un video sul canale YouTube della Federcalcio russa. Ricordiamo che nel prossimo futuro la squadra nazionale russa giocherà le partite del torneo di qualificazione della Coppa del Mondo - 2022 con le nazionali di Croazia (1 settembre), Cipro (4 settembre) e Malta (7 settembre). Inoltre, i rivali dei russi nel gruppo H sono le nazionali di Slovenia e Slovacchia.