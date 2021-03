Miranda si presenta al San Paolo: “Finalmente torno a casa. Un onore essere allenato da Crespo”

Joao Miranda riparte dal suo San Paolo. Il centrale difensivo brasiliano è stato ufficializzato nelle scorse ore come nuovo giocatore del club paulista. Attraverso una conferenza stampa in streaming, l’ex giocatore con un passato anche in Italia con la maglia dell’Inter, ha detto la sua sul ritorno in Brasile nella squadra ora allenata da Hernan Crespo.

UN ALTRO EX INTER VICINO AL CLUB BRASILIANO

Miranda: “Voglio scrivere il mio nome nella storia del club”

“Torno a casa mia, un luogo dove sono cresciuto e ho ottenuto molti traguardi. Ringrazio la società per questa opportunità, perché è stata quella che mi ha proiettato sulla scena mondiale”, ha spiegato Miranda. “Torno con tanto desiderio e voglia di vincere titoli e voglioso di riportare il Sao Paulo alla vittoria. Sono ambizioso, voglio vincere tutto: qui ho fatto la storia e voglio scrivere una nuova pagina. Voglio continuare a scrivere il mio nome nella storia del club, ecco perché sono tornato. Sarà un onore essere allenato da Hernan Crespo, è un tecnico giovane ma con curriculum per aiutare il club a rimettersi in carreggiata”.