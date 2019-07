Mistero Trippier: “Sono successe delle cose al Tottenham. Volevo cambiare aria…”

Kieran Trippier è diventato da poco un calciatore dell’Atletico Madrid. Solamente pochi giorni fa la firma ufficiale che lo ha legato ai Colchoneros dopo l’esperienza in Premier League al Tottenham. Ed è proprio l’ultimo periodo con la maglia degli Spurs ad essere stato uno dei motivi che hanno spinto il classe ad andarsene.

MISTERO – Come riporta il Sun, infatti, Trippier ha parlato a Sky Sports rivelando, in parte, che qualcosa è accaduto nello spogliatoio inglese. Dalle sue parole è chiaro come il mistero si faccia sempre più fitto: “Non dovevo andarmene per forza dagli Spurs, ma sono successe delle cose al Tottenham, in cui non voglio davvero entrare. Penso fosse arrivato il momento di cambiare aria. Arrivare all’Atletico Madrid è stato molto più facile di quanto mi aspettassi. I ragazzi sono stati incredibili con me. Da quando ho varcato la soglia degli spogliatoi mi hanno accolto a braccia aperte, anche l’allenatore. “Soprattutto Morata e Diego Costa sono stati unici con me. Mi hanno spiegato cosa significa giocare per l’Atletico e cosa significa per i fan”, ha concluso Trippier.