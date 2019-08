MLS All-Stars – Atletico Madrid 0-3, ma che paura per la tempesta di fulmini…

L’Atletico Madrid non lascia scampo alle stelle della MLS. Nell’amichevole andata in scena nella notte italiana, i Colchoneros di Diego Simeone si sono imposti con un netto tris. Le firme sul match sono state di Marcos Llorente, Joao Felix e Diego Costa.

Niente da fare per Vela e Ibrahimovic, all’asciutto e ko. Ma aldilà della sfida in sé, curioso quanto accaduto poco prima del fischio d’inizio. Infatti, come testimoniano anche i messaggi sui canali ufficiali dell’Atletico Madrid, la gara ha subito un ritardo di circa 30 minuti a causa del maltempo che si è abbattuto su Orlando, sede dell’incontro. Una tempesta con abbondante precipitazione di fulmini: questa la causa dell’inizio posticipato.

Per fortuna, poi, tutto è andato liscio senza problemi e gli unici lampi che si sono visti, sono stati quelli in campo targati Llorente, Joao Felix e Diego Costa.