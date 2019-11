MLS, altra delusione per Ibrahimovic: Carlos Vela eletto MVP della stagione

È Carlos Vela il miglior giocatore della Major League Soccer 2019. Battuto Zlatan Ibrahimovic. Il duello tra i due calciatori delle due squadre di Los Angeles è stato vinto dal messicano.

L’attaccante in forza ai Los Angeles FC si è reso protagonista di un’annata straordinaria sul piano personale, mettendo a segno la bellezza di 34 reti e vincendo la Scarpa d’Oro di MLS. Da sottolineare, come fa il profilo ufficiale del campionato americano, anche i 15 assist realizzati. Attravero i canali ufficiali, la MLS ha quindi celebrato Vela con un filmato entusiasmante che ripercorre alcune delle migliori giocate del calciatore in questa stagione.

Niente da fare per Ibrahimovic, sconfitto, ancora una volta, dall’eterno rivale da quando si è trasferito in MLS.