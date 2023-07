Mls, chiesto trattamento “speciale” per Messi come per Beckham e Ibrahimovic

Nessuno subisce più falli di Neymar, nessuno ne commette di più di Fabien Lemoine, del Lorient. Quello che emerge dallo studio del Cies sui falli fatti e subiti in Europa parla chiaro: la Ligue 1 è il campionato con il giocatore più "cattivo" e con quello più "bullizzato", con la Serie A fuori dalla top 10 in entrambi i campi. La Mls ha anche la sua lista di "killer" che usano il tackle mettendo a rischio le gambe degli avversari. Uno degli allenatori della Mls ha chiesto agli arbitri di difendere l'attaccante dell'Inter Miami, Lionel Messi e di trattarlo allo stesso modo del sei volte campione Nba Michael Jordan con i Chicago Bulls. "Dovrebbe essere trattato come Jordan e difeso da falli duri e cattivi", ha detto questo allenatore al sito The Athletic. Secondo l'ex arbitro della Mls Robert Sibigi, all'epoca ci furono sollecitazioni dei vertici federali per tutelare David Beckham e Zlatan Ibrahimovic, arrivati alla Mls come grandi stelle. Fu impedito che i due ex calciatori divenissero bersagli dei loro rivali con falli cattivi e pericolosi. Adesso lo stesso è stato chiesto per Messi.