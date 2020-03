MLS, debutto amaro per Beckham: sconfitto e… preso in giro dai tifosi avversari

Debutto amaro in MLS per l’Inter Miami di David Beckham sconfitto alla prima uscita ufficiale. Non è andata meglio neppure al presidente. L’ex Spice Boy, infatti, nei momenti precedenti al match, è stato preso in giro in modo simpatico dai tifosi rivali: “You look lonely”, “sembri solo”, gli hanno cantato i sostenitori del Los Angeles FC che si trovava seduto in tribuna da solo. Un coro breve ma efficace che ha riscosso anche l’approvazione del diretto interessato che, seppur oggetto della canzone, ha preso il tutto col sorriso.