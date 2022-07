MLS, esordio per Bale nella vittoria dei LAFC

Il gallese è sceso in campo per la prima volta nel match dei Los Angeles FC in MLS.

Redazione ITASportPress

Esordio vincente per Gareth Bale in MLS. L'esterno gallese ex Real Madrid ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura in America con i LAFC. L'attaccante ha preso parte al match contro Nashville vinto dai suoi per 2-1.

Inizialmente rimasto in panchina, il classe 1989 ha avuto modo di prendere parte alla sfida nella ripresa entrando sul campo di gioco al 72esimo al posto di Arango, per altro autore della prima rete. Una prima sgambata importante che, al triplice fischio, lo ha visto esultare in prima persona per il successo ottenuto. Con lui anche Chiellini, in campo da titolare e sostituito dopo circa un'ora di gioco.

In precedenza, nella sfida contro i Galaxy, Bale aveva assistito all'incontro dalla tribuna salvo poi farsi trascinare dai nuovi compagni per esultare per il 3-2 inflitto ai rivali nel derby di Los Angelse. In questo momento il Los Angeles FC si trova in vetta alla classifica con 42 punti. Vedremo se nella prossima sfida il gallese potrà fare il debutto da titolare. I LAFC giocheranno contro lo Sporting KC in trasferta.