MLS, la stagione può finire… a Disney World

Novità in arrivo per la MLS, la Major League Soccer. Il campionato principale degli States potrebbe concludersi a Disney World, il noto parco divertimenti, dove i calciatori e tutti gli addetti ai lavori potrebbero rimanere in una sorta di ritiro fino alla conclusione dell’annata. A riportarlo è il Washington Post.

La MLS e l’Espn Wide World of Sports

Potrebbe essere il complesso sportivo Disney lo scenario dove portare a termine la stagione della MLS. Il massimo campionato di calcio per club degli USA starebbe ipotizzando luogo e date per riprendere dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo il Washington Post, infatti, l’idea che starebbe prendendo quota è quella di vedere giocatori, allenatori e personale di supporto (oltre 1.000 persone) vivere in una sorta di quarantena in uno dei grandi resort vicino a Walt Disney World per un periodo di tempo indeterminato. Le squadre, invece, avrebbero modo di esercitarsi ed allenarsi, rigorosamente a porte chiuse, principalmente presso l’Espn Wide World of Sports, che si estende su oltre 220 acri, parte dell’enorme area Disney nella Florida centrale. A favorire la possibile opzione Espn, in quanto proprietaria della Disney, e uno dei partner più solidi della Major League soccer.

Nuove stelle negli USA

Ma prima o poi la MLS ripartirà e potrebbe farlo con diversi innesti di lusso per il campionato. Non è certo un segreto che l’Inter Miami di David Beckham stia pensando ad alcuni colpi di livello. Su tutti, Luis Suarez dal Barcellona e Gareth Bale dal Real Madrid. Per quanto riguarda il primo, la squadra dell’ex Spice Boy avrebbe intensificato il pressing sui catalani al fine di portare un altro nome davvero importante in America dopo che i LA Galaxy hanno concluso di recente l’affare legato al Chicharito Hernandez. Per quanto riguarda il gallese, invece, il Newcastle sarebbe in vantaggio per lui anche se lo stesso Bale ha ammesso di avere un debole per gli USA.