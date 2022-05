MLS, Shaqiri il più pagato ma Insigne pronto al sorpasso con ingaggio monstre

Lo svizzero percepisce un ingaggio che supera gli 8 milioni a stagione

E' lo svizzero Xherdan Shaqiri il calciatore più pagato della Major League Soccer. Il fantasista dei Chicago Fire, con cui ha sottoscritto un contratto valido fino a giugno 2024, percepisce uno stipendio di 8,2 milioni a stagione. Un primato per il classe '91, che ha deciso a 30 anni di proseguire la sua carriera negli Stati Uniti. L'ex Bayern però non ha mai nascosto di essere volato a Chicago per questioni economiche. Sul podio, secondo quanto riferisce la Major League Soccer Players Association, ci sono l'attaccante dei LA Galaxy Javier Hernandez con 6 milioni e poi l'attaccante dell'Inter Miami Gonzalo Higuaín con 5,8 di ingaggio.

ARRIVA LO SCUGNIZZO - Ma il record di Shaqiri sta per essere frantumato dal napoletano Lorenzo Insigne che sarà ufficialmente un calciatore del Toronto a partire dal 1° luglio del 2022. L'attuale attaccante del Napoli, ha siglato un contratto fino all’estate del 2026 e sarà aggregato alla sua nuova squadra con il ruolo di “Designated Player”. La “Designated Player Rule”, nota anche come “Beckham Rule”, è stata introdotta nel 2021 e consente alle squadre di ingaggiare fino a tre calciatori che non rientrano nel tetto salariale della squadra (4,9 milioni di dollari per i club di MLS nel 2021 e nel 2022). In buona sostanza Insigne avrà un ingaggio di circa 15 milioni di euro netti (11,5 milioni più bonus), una cifra monstre per la MLS.